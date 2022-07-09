Академик назвал страну из которой в Россию могут привезти новый штамм коронавируса

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов заявил о том, что в Россию могут завезти новые штаммы коронавируса. Его слова передают «Известия».

По словам специалиста, чаще всего болезни на территорию страны попадают с туристами, большая часть которых сейчас находится в Турции. Именно оттуда, по его мнению, в Россию и может попасть новый вариант коронавируса.

Он также отметил, что сейчас в европейских странах активно распространяются варианты ВА.4 и ВА.5, а также подчеркнул, что в текущей ситуации все зависит от того, как сработают санитарные службы.

Нетесов поддержал проведение клинических испытаний вакцины против «омикрона» и добавил, что в стране возможны эпизодические вспышки болезни.