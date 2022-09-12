Аккуратно и бережно. Как в Барнауле лечат женские заболевания с помощью современных технологий

Заболевания шейки матки — наиболее частая причина развития всех гинекологических патологий. Поэтому каждой женщине с наступлением половой зрелости рекомендуют проходить регулярное обследование у гинеколога.

При этом многие до сих пор стараются лишний раз не посещать врача, опасаясь боли и неприятных ощущений во время процедур и операций. К счастью, медицина уже давно шагнула вперед, и сейчас многие распространенные женские заболевания лечат без хирургического вмешательства и практически безболезненно. Так, в клинике «Парк здоровья» гинекологическому профилю уделили особое внимание. Здесь применяют современные методы лечения и аппараты, которых не так много в Барнауле. Подробнее — в нашей статье.

Бережное лечение эрозий и ВПЧ

Ранее все виды патологий шейки матки называли общим понятием — эрозия. Оно объединяло в себе все фоновые и предраковые заболевания, которые, в большинстве случаев, ранее требовали хирургического вмешательства. Сейчас же для лечения таких патологий стали применять современные, менее травматичные методы.

Один из них — это фотодинамическая терапия, или терапия с использованием лазерной техники. Восстановление после такой процедуры, как правило, идет быстрее, чем у хирургических методов лечения. У пациенток чаще всего полностью сохраняется нормальное строение и функции шейки матки и не остается никаких рубцов. Фотодинамическая терапия также не должна влиять на последующую беременность и роды, а в некоторых случаях даже показана пациенткам для улучшения репродуктивной функции.

Технология также подходит для лечения вируса папилломы человека, который является одним из основных факторов риска развития рака шейки матки.

Фото: медицинский центр «Парк здоровья»

Снять воспаление без таблеток

Воспалительные заболевания женских половых органов чаще всего лечат медикаментозно. Но когда этого оказывается недостаточно, на помощь приходят альтернативные методы. Так, в клинике «Парк здоровья» используют специальный современный аппарат для обработки проблемных участков мелкодисперсным раствором.

Этот метод считают практически безболезненным и нетравматичным, и он не требует анестезии. Его часто применяют при хроническом эндометрите, острых и хронических воспалительных заболеваниях, реабилитации после внутриматочных вмешательств, травмах слизистой, а также с целью санации.

Фото: медицинский центр «Парк здоровья»

Эстетика без риска

«Парк здоровья» — это многопрофильный медицинский центр с дневным стационаром. Помимо гинекологического, здесь работают отделения флебологии, проктологии, хирургии, а также эстетической медицины, в том числе интимной.

В клинике проводят такие процедуры, как:

— лазерное лечение варикозной болезни;

— удаление геморроя лазером;

— лечение вросшего ногтя;

— удаление новообразований;

— контурная пластика;

— ботулинотерапия;

— мужская и женская интимная пластика;

— нитевой лифтинг и многое другое.

Медцентр также выполняет большой комплекс анализов.

Фото: медицинский центр «Парк здоровья»

Медицинский центр «Парк здоровья» (OOO «КЛИНИКА НОРМА»)

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