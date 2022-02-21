Алтайские коммунисты предложили губернатору отменить пропуск через QR-коды
Депутаты КПРФ призвали прекратить ущемление прав граждан и бизнеса мерами, которые уже не эффективны при «омикроне»
Депутаты от КПРФ в Алтайском Заксобрании обратились к губернатору Виктору Томенко с предложением отменить пропуск по QR-кодам в общественные места. Об этом сообщает официальный Telegram-канал алтайского отделения партии.
Депутаты напомнили, что правительство России отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что закон готовился как ответ на вызов «дельта»-штамма, однако сейчас основной проблемой стал «омикрон».
Также члены КПРФ указали, что на сегодняшний день 14 регионов России отменили или частично приостановили действие QR-кодов. Причиной стал низкий уровень госпитализации относительно предыдущей волны коронавируса. Также существенно снизились темпы вакцинации — «ограничительные меры уже не в состоянии стимулировать людей ставить прививку», отметили депутаты.
«Необходимы совсем иные меры, не связанные с запретами и ограничениями. Полагаем, что в изменившихся обстоятельствах необходимо отменить антиковидный указ в части введения пропускного режима в общественные места через QR-коды. Необходимо как можно быстрее прекратить ущемление прав граждан и бизнеса мерами, эффективность которых поставлена под сомнение в связи с ситуацией с распространением „омикрон“-штамма COVID-19», — заявили члены КПРФ.