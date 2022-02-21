Алтайские коммунисты предложили губернатору отменить пропуск через QR-коды

Депутаты от КПРФ в Алтайском Заксобрании обратились к губернатору Виктору Томенко с предложением отменить пропуск по QR-кодам в общественные места. Об этом сообщает официальный Telegram-канал алтайского отделения партии.

Депутаты напомнили, что правительство России отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что закон готовился как ответ на вызов «дельта»-штамма, однако сейчас основной проблемой стал «омикрон».

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Здоровье Правительство отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Также члены КПРФ указали, что на сегодняшний день 14 регионов России отменили или частично приостановили действие QR-кодов. Причиной стал низкий уровень госпитализации относительно предыдущей волны коронавируса. Также существенно снизились темпы вакцинации — «ограничительные меры уже не в состоянии стимулировать людей ставить прививку», отметили депутаты.