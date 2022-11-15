Алтайские врачи стали лечить пациентов «чайным грибом»

В Алтайском крае вместо обычных повязок на повреждённую кожу врачи стали накладывать бактериальную целлюлозу, известную как «чайный гриб», сообщают «Вести Алтай».

«Прикладывать „чайный гриб“ к ранам решили учёные Алтайского государственного медицинского университета во главе с профессором Андреем Жариковым. Такой способ лечения пробовали разные врачи мира. Но наши первыми стали использовать наноцеллюлозу, она отличается строением и способна останавливать кровь во влажном состоянии», — говорится в телесюжете.

Евгений Сафонов, замглавврача по хирургии краевой клинической больницы, рассказал, что проблема заживления ран актуальна во всём мире. При данном методе можно гарантировать, например, полное заживление трофической язвы.