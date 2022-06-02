Алтайский край занял второе место в Сибири по числу принимающих антидепрессанты

Каждый 13-й житель Алтайского края принимает антидепрессанты. Регион наравне с Омской областью по этому показателю занимает второе место в Сибири, пишет «РБК Новосибирск».

При этом наиболее активно эти препараты употребляют в Томской области — каждый 11-й.

За Алтайским краем следуют Иркутская область (каждый 19-й), Кузбасс (каждый 24-й), Красноярский край (каждый 26-й), Хакасия (каждый 31-й), Республика Алтай (каждый 35-й) и Тува (каждый 172-й).

Ранее сообщалось, что Алтайский край стал лидером среди российских регионов по числу выявленных психических расстройств.