Алтайский Минздрав прокомментировал рассказ барнаульца о "ревакцинации с компаньоном"

8 февраля появилось сообщение о мужчине, которого в поликлинике № 14 на Павловском тракте врачи отказались ревакцинировать, поскольку он должен был привести с собой ещё одного человека. В Минздраве Алтайского края прокомментировали эту новость, сообщает “Инцидент Барнаул”.

Напомним, что, по словам горожанина, врачи выдвинули следующие условия: для ревакцинации двухкомпонентным “Спутником V” нужно было взять с собой одного компаньона, а для однокомпонентного “Спутника Лайт” требовалось привести целых пять человек.