Алтайский Минздрав прокомментировал рассказ барнаульца о "ревакцинации с компаньоном"
Барнаулец пожаловался, что врачи отказались его ревакцинировать, поскольку он не привёл с собой ещё людей
8 февраля появилось сообщение о мужчине, которого в поликлинике № 14 на Павловском тракте врачи отказались ревакцинировать, поскольку он должен был привести с собой ещё одного человека. В Минздраве Алтайского края прокомментировали эту новость, сообщает “Инцидент Барнаул”.
Напомним, что, по словам горожанина, врачи выдвинули следующие условия: для ревакцинации двухкомпонентным “Спутником V” нужно было взять с собой одного компаньона, а для однокомпонентного “Спутника Лайт” требовалось привести целых пять человек.
"В Алтайский край поступили крупные партии вакцины “Спутник V” и “Спутник Лайт”, в одной ампуле которых две и пять доз препарата, рассчитанные на вакцинацию нескольких человек. Безусловно, это вызывает определённые сложности, но урегулировать данный вопрос региональному Минздраву не представляется возможным. Тип фасовки препарата определяет только производитель. Поэтому обращаемся к жителям края с просьбой планировать вакцинацию или повторную вакцинацию против коронавирусной инфекции, обратившись в поликлинику заранее. Медицинские работники сформируют списки с учётом типа фасовки вакцины и пригласят вас на процедуру”, — рассказали в ведомстве.