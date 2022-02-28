Алтайский онкодиспансер начал проводить консультации пациентов по WhatsApp

Алтайский онкодиспансер начал предоставлять пациентам консультации через WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Получить нужную информацию можно по номеру 8-964-601-07-02.

При помощи мессенджера люди могут поговорить с дежурным администратором или оставить заявку на получение льготных медикаментов. Отмечается, что записаться на приём к врачу через WhatsApp нельзя.

Заявки через мессенджер принимают с 08:00 до 16:00 в рабочие дни. Срок рассмотрения заявки составляет два рабочих дня.

Пациенты, которые состоят на учёте в учреждении, для получения лекарств должны отправить заявку с указанием номера СНИЛС (или Ф.И.О. с датой рождения), а также названия лекарственного препарата.