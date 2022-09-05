Анна Попова заявила о преодолении пика заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора отметила, что вводить ограничительные меры из-за подъёма заболеваемости ковидом в стране не требуется

5 сентября 2022, 08:34, Никита Черников

В России наблюдается замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом, пик преодолён. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По её словам, заболеваемость ковидом растёт в 66 регионах страны, снижается — в 17. Вводить ограничительные меры не требуется.

Также руководитель ведомства уточнила, что коллективный иммунитет к инфекции в России достаточно высокий. Сведений о дефиците вакцин пока нет.

В сентябре министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал дальнейший подъём заболеваемости COVID-19 в России. В связи с этим он призвал усилить индивидуальные меры профилактики.

«Неизбежно». Почему шестая волна COVID-19 на Алтае рискует стать самой затяжной за всю пандемию?

«Неизбежно». Почему шестая волна COVID-19 на Алтае рискует стать самой затяжной за всю пандемию?

Комментарии
    Новости партнеров