Анна Попова заявила о преодолении пика заболеваемости коронавирусом в России

В России наблюдается замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом, пик преодолён. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По её словам, заболеваемость ковидом растёт в 66 регионах страны, снижается — в 17. Вводить ограничительные меры не требуется.

Также руководитель ведомства уточнила, что коллективный иммунитет к инфекции в России достаточно высокий. Сведений о дефиците вакцин пока нет.

В сентябре министр здравоохранения Михаил Мурашко спрогнозировал дальнейший подъём заболеваемости COVID-19 в России. В связи с этим он призвал усилить индивидуальные меры профилактики.