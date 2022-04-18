Бал и роскошное пиршество: санаторий «Сосновый бор» устраивает тур в историческом стиле

Санаторий «Сосновый бор» предлагает оригинально и с пользой провести майские праздники. Так, для всех поклонников светского и интеллектуального времяпровождения 30 апреля 2022 года здесь пройдёт Платоновский бал. Вы сможете погрузиться в неповторимую атмосферу эпохи конца XIX века на земле потомственных дворян, легендарной династии Платоновых.

В программе Платоновского бала — живая музыка, праздничный банкет и танцы по старинным традициям (с мастер-классами от профессионалов). Вы также сможете поучаствовать в лотерее, главный приз которой — тур выходного дня.

А после бала дамам и кавалерам необязательно разъезжаться по домам. С 1 по 3 мая в санатории «Барнаул» запланирована насыщенная программа «Мир, труд, май!». В неё входят мастер-классы, живой вокал, квест по историческим местам, песни под баян, шашлыки на природе, и, конечно, отдых и оздоровление.

Что включено в путёвку?

— трёхразовое питание (заказное по меню);

— развлекательная программа на каждый день;

— Wi-Fi в номерах и гостевых зонах;

— лечебные процедуры (для путёвок с лечением).

Стоимость

Платоновский бал:

— 3500 рублей — банкет;

— 4500 рублей — банкет + проживание с завтраком;

— 5500 рублей — банкет + сутки (место в двухместном номере «Стандарт»).

Тур выходного дня (заезд 30 апреля после обеда, выезд 3 мая после обеда):

— 9000 рублей — размещение в двухместном номере «Стандарт», билет на Платоновский бал, программа на майские праздники*.

— 12000 рублей — одноместное размещение в номере «Стандарт», билет на Платоновский бал, программа на майские праздники*.

Дополнительные услуги:

— 1000 рублей — поездка на праздник «Цветение маральника» (1 мая) на ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

По вопросам приобретения билетов обращайтесь по телефону 22-38-48.

АО «Санаторий «Сосновый бор»

Адрес: Первомайский район, с. Зудилово, ул. Шукшина, 58а.

Тел.:22-38-48.

*Количество мест ограничено. В программе возможны изменения.