Барнаульский хирург рассказал о летальном риске операций при ковиде

Проводить плановые операции при коронавирусе опасно, поскольку из-за развития микро- и макротромбозов последствия хирургического вмешательства могут быть летальными. Об этом барнаульский флеболог и сосудистый хирург Алексей Петриков рассказал «Алтапрессу».

По словам врача, если срочная операция во время пандемии требуется пациенту без ковида, то ему необходимо обеспечить условия, чтобы он не заразился. Чтобы не инфицировались и сами врачи, во время хирургического вмешательства больному стараются не вскрывать кишечник.

«Другое дело, если пациент инфицирован или есть подозрение на ковид, и никаких других вариантов в экстренных случаях быть не может: надо оперировать. В этом плане мы не имеем чётких рекомендаций Минздрава. Есть базовые рекомендации по лечению ковида, есть каноны проведения операций, но чтобы вместе — такого нет», — отметил врач.

У недавно переболевших коронавирусом выше риск осложнений после операций, рассказал Петриков.