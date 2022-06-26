Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от покупки золота из России
По его словам, она приносит РФ десятки миллиардов долларов
26 июня 2022, 18:59
Страны «Большой семёрки» откажутся от покупки золота из России. Об этом заявил президент США Джо Байден.
«„Большая семёрка“» вместе объявит о запрете на импорт российского золота — основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", — цитирует его РИА Новости.
Напомним, ранее стало известно, что санкции также введут Великобритания, Канада и Японии. При этом ограничения не затронут уже приобретённые активы.
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