Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от покупки золота из России

По его словам, она приносит РФ десятки миллиардов долларов

26 июня 2022, 18:59

Страны «Большой семёрки» откажутся от покупки золота из России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«„Большая семёрка“» вместе объявит о запрете на импорт российского золота — основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что санкции также введут Великобритания, Канада и Японии. При этом ограничения не затронут уже приобретённые активы.

Комментарии
    Новости партнеров