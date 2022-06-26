Байден подтвердил, что страны «Большой семерки» откажутся от покупки золота из России

Страны «Большой семёрки» откажутся от покупки золота из России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«„Большая семёрка“» вместе объявит о запрете на импорт российского золота — основного экспорта, который приносит России десятки миллиардов долларов", — цитирует его РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что санкции также введут Великобритания, Канада и Японии. При этом ограничения не затронут уже приобретённые активы.