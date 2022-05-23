Бельгия первой в мире ввела обязательный карантин для больных оспой обезьян

В Бельгии ввели обязательный 21-дневный карантин для больных оспой обезьян, сообщает La Libre Belgique.

Решение власти приняли после того, как в стране выявили три случая этого заболевания.

Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала по меньшей мере 92 случая заражения оспой обезьян в 12 странах. При этом в Россию инфекция пока не проникла, отмечали в Минздраве.

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Здоровье ВОЗ зарегистрировал 92 случая заражения оспой обезьян в мире

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Летальный исход наблюдается у 10% больных, в основном невакцинированных.