Без хирурга и скальпеля. В клинике "Пигмалион" рассказали о современных методах лечения позвоночника
На пути к выздоровлению важно не упустить время и своевременно поставить верный диагноз
Лечение позвоночника — процесс ответственный и требующий особого внимания. Но многие пациенты живут с болями много лет из-за страха обращаться к врачу. Бояться не стоит: современная медицина предлагает безболезненные и при этом эффективные, научно обоснованные подходы к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Например, в центре “Пигмалион” успешно работает “Лаборатория головокружений”, а также существует процедура “Подводное вытяжение позвоночника”. Расскажем о них подробнее.
Подводное вытяжение позвоночника
В последние годы метод подводного вытяжения набирает всё большую популярность в лечении заболеваний позвоночника. Среди показаний к процедуре — грыжи и протрузии, боли в шее, груди и пояснице, искривления позвоночника, остеохондроз и другие подобные заболевания.
Во время сеанса человек находится в специальной ванне, а на его спину воздействует вода и груз. Благодаря уменьшению гравитационной нагрузки на опорно-двигательный аппарат ткани и связки растягиваются более физиологично и безопасно. Кроме того, во время процедуры полностью расслабляются мышцы, улучшается кровообращение и питание органов и систем.
После подводного вытяжения увеличивается расстояние между позвонками, освобождаются от сдавливания нервные окончания и кровеносные сосуды. Метод помогает избавиться от отёка, ослабить боль и неврологические расстройства.
“Лаборатория головокружений”
Головокружение — одна из самых частых жалоб, с которой обращаются к врачу. Довольно часто причиной его становятся болезни шейного отдела позвоночника. Также это может быть симптом неврологических, психических, соматических заболеваний.
Регулярные и продолжительные головокружения заметно ухудшают качество жизни. К счастью, современная медицина предлагает множество вариантов диагностики и лечения. Так, на основе последних медицинских разработок и была создана “Лаборатория головокружений” в клинике “Пигмалион”.
Это отделение предлагает комплексную диагностику, индивидуально подобранное лечение и реабилитацию больных с головокружением и нарушением равновесия. Например, одной из инновационных методик является стабилометрия. Это занятия на специальной платформе, которая позволяет оценить равновесие организма и баланс тела.
Эти и другие процедуры можно пройти в клинике “Пигмалион” на Павловском тракте, 221. Узнать подробности и записаться по телефонам: 8(3852) 55-37-77, 8 (3852) 55-66-03, 8 (3852) 55-38-88.