Без хирурга и скальпеля. В клинике "Пигмалион" рассказали о современных методах лечения позвоночника

Лечение позвоночника — процесс ответственный и требующий особого внимания. Но многие пациенты живут с болями много лет из-за страха обращаться к врачу. Бояться не стоит: современная медицина предлагает безболезненные и при этом эффективные, научно обоснованные подходы к лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Например, в центре “Пигмалион” успешно работает “Лаборатория головокружений”, а также существует процедура “Подводное вытяжение позвоночника”. Расскажем о них подробнее.

Подводное вытяжение позвоночника

В последние годы метод подводного вытяжения набирает всё большую популярность в лечении заболеваний позвоночника. Среди показаний к процедуре — грыжи и протрузии, боли в шее, груди и пояснице, искривления позвоночника, остеохондроз и другие подобные заболевания.

Во время сеанса человек находится в специальной ванне, а на его спину воздействует вода и груз. Благодаря уменьшению гравитационной нагрузки на опорно-двигательный аппарат ткани и связки растягиваются более физиологично и безопасно. Кроме того, во время процедуры полностью расслабляются мышцы, улучшается кровообращение и питание органов и систем.

После подводного вытяжения увеличивается расстояние между позвонками, освобождаются от сдавливания нервные окончания и кровеносные сосуды. Метод помогает избавиться от отёка, ослабить боль и неврологические расстройства.

“Лаборатория головокружений”

Головокружение — одна из самых частых жалоб, с которой обращаются к врачу. Довольно часто причиной его становятся болезни шейного отдела позвоночника. Также это может быть симптом неврологических, психических, соматических заболеваний.

Регулярные и продолжительные головокружения заметно ухудшают качество жизни. К счастью, современная медицина предлагает множество вариантов диагностики и лечения. Так, на основе последних медицинских разработок и была создана “Лаборатория головокружений” в клинике “Пигмалион”.

Это отделение предлагает комплексную диагностику, индивидуально подобранное лечение и реабилитацию больных с головокружением и нарушением равновесия. Например, одной из инновационных методик является стабилометрия. Это занятия на специальной платформе, которая позволяет оценить равновесие организма и баланс тела.

Эти и другие процедуры можно пройти в клинике “Пигмалион” на Павловском тракте, 221. Узнать подробности и записаться по телефонам: 8(3852) 55-37-77, 8 (3852) 55-66-03, 8 (3852) 55-38-88.

Медицинский центр “Пигмалион”

Адрес: Павловский тракт, 221

Тел.: 8 (3852) 55−37−77, 8 (3852) 55−66−03, 8 (3852) 55−38−88

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