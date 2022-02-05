БК "Барнаул" на домашней площадке уступил подмосковным "Химкам"

БК “Барнаул” на домашней площадке в упорной борьбе уступил подмосковным “Химкам”. Очередной матч чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги-1 состоялся в субботу, 5 февраля, в спорткомплексе “Победа” и завершился поражением хозяев арены со счётом 60:65 (16:18, 13:24, 23:10, 8:13).

После первой половины игры хозяева паркета уступали — 29:42. Однако в третьей четверти барнаульцы сумели переломить ход неудачно складывавшегося матча, и сравняли счёт — 52:52. Заключительный отрезок встречи получился малорезультативным. Чуть удачливее оказались подмосковные баскетболисты, которые в итоге праздновали победу (65:60).

Самым результативным игроком матча стал защитник “Барнаула” Александр Мартынов. Он набрал 18 очков.

Следующую игру Суперлиги-1 барнаульцы должны были провести 8 февраля дома против “Университета-Югры” из Сургута. Однако из-за ковидного карантина у северян матч перенесли на более поздний срок. Новая дата встречи станет известна позднее.

Таким образом, следующие матчи чемпионата “Барнаул” сыграет на выезде. 14 февраля алтайские баскетболисты встретятся в Москве с лидером чемпионата “Руной”. Затем 17 февраля команда Евгения Горева сыграет против чемпиона прошлого сезона БК “Самара”.