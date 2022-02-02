Более 141 тысячи зараженных COVID-19 выявили в России за сутки

Скончались ещё 678 пациентов

2 февраля 2022, 12:26

141 883 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб, за весь период эпидемии в России было зафиксировано 12 128 796 случаев коронавируса.

Так, наиболее число заболевших было зафиксировано в Москве — 23 784. Второе место по числу заразившихся занимает Санкт-Петербург (+19 234), третье — Московская область (+10 118).

Выздоровели за это же время 48 426 пациентов, скончались — 678.

Новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом установили в Алтайском крае

Новый рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом установили в Алтайском крае

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