Более 141 тысячи зараженных COVID-19 выявили в России за сутки

141 883 новых случая COVID-19 выявили в России за минувшие сутки — это новый рекорд с начала пандемии. Как сообщает федеральный оперштаб, за весь период эпидемии в России было зафиксировано 12 128 796 случаев коронавируса.

Так, наиболее число заболевших было зафиксировано в Москве — 23 784. Второе место по числу заразившихся занимает Санкт-Петербург (+19 234), третье — Московская область (+10 118).

Выздоровели за это же время 48 426 пациентов, скончались — 678.