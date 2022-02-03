Более 150 тыс. случаев ковида впервые выявили в России за сутки

В России за последние сутки зарегистрировали 155 768 случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии. Предыдущий максимум зафиксировали 2 февраля – 141 883 инфицированных, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост отмечен в Москве (+26 904), Санкт-Петербурге (+21 234) и Московской области (+8721). В Алтайском крае подтвердили 2293 случая. Также регион занял четвёртое место по стране по числу смертей за день (26).

За отчётный период скончалось 667 заболевших. Общее число умерших достигло 333 357. Госпитализировали 17 792 человек. За день выздоровели 53 724 пациента.