Более 800 человек лечатся от ковида в Алтайском крае

803 жителя Алтайского края лечатся от коронавируса, свидетельствуют данные оперштаба на 6 июня. В тяжёлом состоянии при этом находятся 67 заражённых, из них 19 — на ИВЛ.

За прошедшие сутки в крае выявили 58 случаев COVID-19. Общее число заболевших за всё время составляет 269 148.

Выздоровели из этого числа 259 692 пациента, в том числе 81 — за последние сутки.

Умерли от ковида 8 653 человека (+1 за сутки).

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что пандемия коронавируса в России полностью не отступила, нужно ревакцинироваться и быть готовыми к новым волнам.