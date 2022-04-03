Больше половины россиян не боятся прихода новой волны коронавируса
Только треть опрошенных отметили, что до сих пор боятся пандемии, а 3% заявили, что сильно боятся коронавируса
3 апреля 2022, 13:51, Илья Звягинцев
Семь из десяти россиян заявили, что они не боятся наступления новой волны коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.
26% опрошенных отметили, что до сих пор побаиваются пандемии, а 3% респондентов сильно боятся заразиться.
Чаще всего по поводу распространения болезни переживают жители Москвы и Казани, а меньше всего COVID-19 беспокоит жителей Санкт-Петербурга.
Отмечается, что женщины опасаются прихода новой волны коронавируса больше, чем мужчины.
Комментарии
Новости партнеров