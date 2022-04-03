Больше половины россиян не боятся прихода новой волны коронавируса

Семь из десяти россиян заявили, что они не боятся наступления новой волны коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование портала SuperJob.

26% опрошенных отметили, что до сих пор побаиваются пандемии, а 3% респондентов сильно боятся заразиться.

Чаще всего по поводу распространения болезни переживают жители Москвы и Казани, а меньше всего COVID-19 беспокоит жителей Санкт-Петербурга.

Отмечается, что женщины опасаются прихода новой волны коронавируса больше, чем мужчины.