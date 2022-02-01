Британские врачи рассказали о главных симптомах нового подвида коронавируса

Специалисты предполагают, что он может быть заразнее предыдущей версии "омикрона"

1 февраля 2022, 09:27

Британские учёные выделили основные симптомы нового варианта “омикрон”-штамма коронавируса BА.2. Об этом сообщает Daily Express.

Специалисты Национальной системы здравоохранения заявляют, что новый вид вируса сопровождается высокой температурой, непрерывным кашлем и потерей ощущения вкусов и запахов.

При обнаружении этих симптомов нужно сдать тест и уйти на изоляцию.

Ранее российский врач Евгений Тимаков рассказал о том, что “омикрон”-штамм коронавируса “прячется” от тестов. Из-за определённых факторов даже заражённый человек может получить отрицательный результат анализа.

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