Британские врачи рассказали о главных симптомах нового подвида коронавируса

Британские учёные выделили основные симптомы нового варианта “омикрон”-штамма коронавируса BА.2. Об этом сообщает Daily Express.

Специалисты Национальной системы здравоохранения заявляют, что новый вид вируса сопровождается высокой температурой, непрерывным кашлем и потерей ощущения вкусов и запахов.

При обнаружении этих симптомов нужно сдать тест и уйти на изоляцию.

Ранее российский врач Евгений Тимаков рассказал о том, что “омикрон”-штамм коронавируса “прячется” от тестов. Из-за определённых факторов даже заражённый человек может получить отрицательный результат анализа.