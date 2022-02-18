Британский врач связал изжогу с первыми признаками рака желудка

Британский врач Санджей Мехта рассказал о множестве симптомов рака желудка, включая самые ранние проявления болезни. Слова специалиста приводит газета Express.

К самым явным признакам заболевания относятся затруднение глотания, боль в верхней части живота и потеря веса, однако есть специфические симптомы, которые могут проявляться уже на ранних стадиях развития болезни.

Первые признаки, по словам Мехта, до конца не определены, но чаще всего у больных на ранних этапах развития болезни наблюдается изжога. Из дополнительных симптомов врач назвал потерю аппетита, тошноту, рвоту и сытость при малом количестве еды.

Также при развитии онкологического заболевания в желудке может открыться кровотечение.