Центр амбулаторной онкологической помощи появится в Заринске

На площадке ЦГБ Заринска появится Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), сообщает региональный Минздрав. Его открытие планируется в третьем квартале 2022 года.

Это будет четвёртый подобный центр в Алтайском крае — ранее их создавали на базе Славгородской, Алейской и Каменской центральных районных больниц. Благодаря высокоточному диагностическому оборудованию врачи в 2021 году выявили 387 злокачественных новообразований, в том числе 224 на первой и второй стадиях.

Наряду с проведением обследований в дневных стационарах центров смогли пройти лечение 410 человек, которым ранее приходилось ехать в Барнаул. Сейчас на диспансерном учёте в центрах состоят 8554 человека.