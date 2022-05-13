Центр превентивной медицины Prevent+ запускает курсы для будущих мам «ЗаРождение»

Центр превентивной медицины Prevent+ при поддержке Лаборатории ДНКОМ запускает курс «ЗаРождение». Если вы планируете беременность или имеете патологии и давно не можете забеременеть, или вы уже мама и хотите под кураторством профессионалов спланировать вторую и третью беременность, то этот курс для вас.

«Материнство. Сколько счастья и сколько силы в этом слове. Какой безграничный мир открывается женщине с познанием этого чувства. Мы знаем это не понаслышке. И хотим, чтобы каждая из вас познала это чувство. Мы не просто так создали проект „ЗаРождение“. Это что-то большее, чем просто курс, ведь наш подход построен на трёх ипостасях — разум, душа, тело», — рассказывают представители Prevent+.

Специалисты центра тщательно проработали практикум. Четыре специалиста превентивной медицины помогут вам убрать страхи и сомнения и максимально комфортно проведут вас по пути к здоровому и правильному материнству. Их профессиональный опыт и индивидуальный подход помогут вам получить ответы на все вопросы, связанные с планированием и рождением ребёнка.

Старт проекта — 16 мая 2022 года. Всю подробную информацию вы можете посмотреть на сайте, а также в What's App по номеру +7 963 523-20-55. Записаться на курс-практикум можно здесь.

Напомним, центр медицины Prevent+ — первый в Алтайском крае многофункциональный центр естественного оздоровления организма, объединяющий сертифицированных врачей и специалистов превентивной медицины и психологии.