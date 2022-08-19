Чего хотят женщины? Какие косметологические процедуры помогут быть красивой и без макияжа

21 августа — особый женский день — День отказа от макияжа. Тренд на минимизацию использования декоративной косметики в моде уже несколько лет. Популярные звёзды всё чаще выкладывают у себя в соцсетях фотографии с «голым» лицом и выглядят на снимках так же неотразимо, как и на красной дорожке. Доказывая тем самым, что макияж — не единственное средство, для того чтобы выглядеть великолепно. Более того, часто это может даже усугубить проблему. Специалисты Центра эстетической медицины «Евромедика» рассказали, с помощью каких бьюти-процедур можно добиться сияющей и гладкой кожи без хайлайтера и тонального крема.

Для чего мы используем макияж?

В большинстве случаев женщины просто пытаются замаскировать признаки старения, тусклый цвет лица и проблемную кожу. Поплывший овал корректируется палетками для контуринга, прыщи и купероз — корректорами, расширенные поры и морщины — тональными кремами, а тусклый цвет лица, нависшее веко, неидеальная линия улыбки — румянами, тенями для век и губной помадой.

Так что же поможет выглядеть лучше на самом деле? Ведь важно устранять проблему, а не прятать её. Эксперты Центра эстетической медицины «Евромедика» считают, что аппаратная косметология в совокупности с правильным антиоксидантным уходом позволит сохранить молодость и здоровье кожи на долгие годы. И рекомендуют семь процедур для идеальной кожи.

Отказываемся от тонального крема

Аппаратная чистка

Очищение пор — одно из важных составляющих на пути к идеальной коже. Процедура сочетает в себе SPA-чистку, химический пилинг, микродермабразию и безинъекционную мезотерапию.

Лазерная шлифовка

Во время процедуры происходит удаление верхнего ороговевшего слоя кожи. Кожа повреждается, но именно это и стимулирует её как можно быстрее регенерировать и обновлять свой клеточный потенциал. Лазер позволяет бороться с пигментными пятнами, морщинами, акне и рубцами.

Отказываемся от пудры и корректора

Фотоомоложение

Процедура используется для омоложения, устранения гиперпигментации, купероза, сосудистых образований, жирной, проблемной кожи и расширенных пор. Фотоомоложение не требует особого восстановительного периода, его можно сочетать с другими косметологическими программами.

Отказываемся от контуринга

Ультразвуковой лифтинг

Помогает выглядеть моложе уже после первой процедуры. Ультразвуковые импульсы разрушают ослабленные участки тканей, деформированные волокна и жировые клетки. Благодаря чему ткани начинают активно вырабатывать коллаген и эластин, и происходит естественное восстановление кожи.

Микроигольчатый лифтинг

За счёт воздействия на кожу лица и тела радиочастотного излучения обеспечивается эффективное омоложение тканей. Задача процедуры — повысить упругость и эластичность кожи. Проколы в разных слоях кожи так же активизируют процесс естественного восстановления, а радиочастотное воздействие стимулирует выработку коллагена.

Биоревитализация

Инъекции гиалуроновой кислоты позволяют восполнить недостаток влаги в коже, питают и увлажняют кожу естественным образом. Процедура показана пациентам и в зрелом, и в более молодом возрасте при наличии постоянной сухости и дискомфорта кожи.

Ботулинотерапия

Инъекции препаратов на основе ботулотоксина воздействуют на причину образования мимических морщин. Попадая в ткани, вещества расслабляют мышечные волокна, снижают активность мимики и предотвращают образования новых морщин.

И напоследок — важность антиоксидантного ухода. Витамин С — главный ингредиент anti-age программы, который обязательно должен присутствовать в вашем повседневном уходе. Антиоксидант нейтрализует действие свободных радикалов, разрушающих клетки нашей кожи. Также он борется с пигментацией, покраснениями и тёмными кругами под глазами. Регулярное применение средств с витамином С помогает выглядеть моложе, способствует ровному здоровому цвету лица, гладкой и упругой коже, природной гидратации и сиянию.

Фото: «Евромедика»

И помните, все косметологические процедуры и рекомендации для безопасного и эффективного решения проблем должны выполнять специалисты с медицинским образованием. Профессиональный комплексный индивидуальный подход, современные методики и сертифицированные препараты позволят достичь наилучшего результата. И никакая декоративная косметика не сделает ни одну из нас красивее, чем естественная, здоровая и ухоженная кожа, которую подарила нам природа.

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