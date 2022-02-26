Менее 3,1 тыс. человек заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

3039 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Это на 211 меньше, чем днём ранее, когда заболели 3250 человек.

В Барнауле выявлено 1127 инфицированных, в Бийске — 101, в Рубцовске — 117. Всего с начала пандемии на Алтае зафиксировали 228 926 заразившихся. Из них выздоровели 192 018 человек, 9371 заболевший умер. За последние сутки вылечились 5037 жителей, скончались 24 человека.

Сейчас в ковидных госпиталях Алтая лечение проходят 2709 пациентов с коронавирусом и 260 — с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 533 пациента находятся в тяжёлом состоянии, из них 194 подключены к аппаратам ИВЛ. Из развёрнутых Минздравом 3550 края коек свободна 581.