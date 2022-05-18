Число жертв коронавируса в США превысило 1 млн человек

Число жертв коронавируса в США превысило 1 миллион человек, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

Второе место по этому показателю занимает Бразилия (665 тысяч смертей), тройку замыкает Индия (524 тысячи), а Россия расположилась на четвёртой строчке (377 тысяч).

Общее число зарегистрированных летальных случаев в мире составляет почти 6,3 млн. Заболели ковидом за весь период 524 млн человек.

Ранее учёные заявили, что три новые волны коронавируса могут накрыть мир из-за штаммов «омикрона».