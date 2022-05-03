Депутат Госдумы заявил, что в США могли разработать коронавирус как биологическое оружие

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что США могли разработать коронавирус как биологическое оружие. Его слова передаёт РИА Новости.

Шеремет заявил, что в своих биологических лабораториях власти США ведут работы по созданию биологического оружия, но не несут никакой ответственности.

«Допускаю, что коронавирус мог быть одной из разработок США как вид биологического оружия, направленного против человечества», — сказал депутат.

Он добавил, что считает власти США угрозой для всего мирового сообщества.

Ранее врач-иммунолог рассказал о том, как может развиваться коронавирус в будущем. Болезнь, по его мнению, может перейти на животных.