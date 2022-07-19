Диетолог назвал опасность пропуска завтрака

Пропуск завтрака может привести к замедлению метаболизма, считает врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Об опасных последствиях отказа от первого приема пищи он рассказал в интервью для «Москвы 24».

По словам эксперта, завтрак запускает обмен веществ, из-за чего его отсутствие приведет к замедлению этих процессов и не лучшим образом скажется на фигуре. Кроме того, отказ от завтрака нарушает режим приема пищи.

«Человеку будет непонятно, во сколько по времени ему нужно поесть в следующий раз», — отмечает врач.

На уровень энергии и бодрости человека днем, по мнению Арзамасцева, также влияет то, завтракает он или нет. Он отметил, что утренний прием пищи — «сила и хорошее самочувствие» в течение дня.

Завтракать же стоит лучше всего через час после пробуждения.

«Прямо после пробуждения все-таки завтракать нежелательно, потому что желудок еще не успел „проснуться“. То есть перистальтики недостаточно для того, чтобы полностью, в хорошем темпе переварить поступившую пищу», — отметил эксперт.