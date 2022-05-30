Диетолог назвал ускоряющий старение продукт

Крабовые палочки старят и могут приводить к возрастным болезням, заявил диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. Его слова приводит радио Sputnik. Как отметил специалист, этот продукт, подобно колбасам и сосискам, относится к группе глубоко переработанных, и плохо сказываются на здоровье.

«В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней (например, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, — прим. Sputnik)», — сказал он.

При этом полностью отказываться от крабовых палочек необязательно, но чтобы избежать негативного влияния на организм, их нужно есть не чаще одного-двух раз в неделю. Гинзбург отметил, что от глубоко переработанных продуктов, в том числе и палочек, нужно делать перерывы, чтобы организм мог очиститься от предыдущей порции.

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