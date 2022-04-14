Диетолог назвала способ перестать переедать из-за стресса

Диетолог Нурия Дианова рассказала об эффективном способе борьбы с перееданием из-за стресса. В беседе с изданием «Слово и дело» эксперт назвала сухофрукты лучшим средство борьбы с пагубной привычкой.

Диетолог обратила внимание на то, что главными кулинарными спутниками человека, переживающего стресс, часто становятся сладости и выпечка. Она отметила, что в последнее время причин для стресса стало больше, поэтому люди чаще начинают переедать. Эксперт предложила заменить булочки и конфеты сухофруктами.

«Сухофрукты — сладкие, оставляют приятное послевкусие, не содержат консервантов и насыщены клетчаткой, а значит могут надолго прервать чувство голода», — утверждает диетолог.

При этом не стоит относить цукаты к сухофруктам, поскольку в них добавляют сироп, масло и консерванты. Кроме того, полезными сладостями тоже не следует увлекаться — в неограниченных количествах они тоже способны нанести вред.

Новости

Здоровье Диетолог рассказал, какие анализы нужно сдать, если не получается похудеть

Напомним, что ранее диетолог, советник Российской академии естествознания по биологическим наукам Асбйорн Расен посоветовал россиянам с лишним весом сдать несколько анализов. Так, проверяться стоит на гормоны и витамины, в частности ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ.