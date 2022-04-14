Диетолог назвала способ перестать переедать из-за стресса
Лучший способ побороть пагубную привычку — есть «полезные сладости»
Диетолог Нурия Дианова рассказала об эффективном способе борьбы с перееданием из-за стресса. В беседе с изданием «Слово и дело» эксперт назвала сухофрукты лучшим средство борьбы с пагубной привычкой.
Диетолог обратила внимание на то, что главными кулинарными спутниками человека, переживающего стресс, часто становятся сладости и выпечка. Она отметила, что в последнее время причин для стресса стало больше, поэтому люди чаще начинают переедать. Эксперт предложила заменить булочки и конфеты сухофруктами.
«Сухофрукты — сладкие, оставляют приятное послевкусие, не содержат консервантов и насыщены клетчаткой, а значит могут надолго прервать чувство голода», — утверждает диетолог.
При этом не стоит относить цукаты к сухофруктам, поскольку в них добавляют сироп, масло и консерванты. Кроме того, полезными сладостями тоже не следует увлекаться — в неограниченных количествах они тоже способны нанести вред.
Напомним, что ранее диетолог, советник Российской академии естествознания по биологическим наукам Асбйорн Расен посоветовал россиянам с лишним весом сдать несколько анализов. Так, проверяться стоит на гормоны и витамины, в частности ТТГ, свободный Т3 и свободный Т4 и антитела к щитовидной железе: анти-ТПО и ТГ.