Диетолог назвала способ пить пиво без вреда для здоровья

Заведующая отделением диетологии клиники «Ревиталь», кандидат медицинских наук, практикующий врач-диетолог Марина Копытько в беседе с Ura.ru назвала способ употреблять пиво без вреда для своего здоровья. По ее словам, избежать проблем с лишним весом можно употребляя не более 200-300 мл пенного напитка один-два раза в неделю.

«Пиво можно пить только в конце основного приема пищи. Это может быть обед, либо ужин, но сначала человек должен покушать. Самая глупая ошибка, это пить пиво между приемами еды, особенно на голодный желудок. Это очень плохо отражается на работе пищеварительной системы и это категорически не правильно», — заявила специалист.

Копытько подчеркнула, что пиво нужно воспринимать как продукт питания, а не напиток — в 100 граммах содержится около 50 килокалорий, а его употребление по факту приводит к перееданию. Она согласилась, что в напитке есть витамины, однако само по себе «пенное» не является их источником.

«Это относится только к так называемому живому пиву, которое обладает коротким сроком хранения», — пояснила она. Среди множества возможных закусок к пиву диетолог посоветовала выбрать свежие огурцы.