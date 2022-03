Диетологи назвали пять продуктов для здоровой кожи

Диетологи перечислили пищевые привычки, которые приводят к образованию акне, а также назвали пять продуктов для здоровой кожи. Об этом сообщает портал Eat This, Not That!

По мнению диетолога Паулины Ли, продукты, вызывающие воспаление в желудке, могут значительно портить внешний вид и здоровье кожи и провоцировать высыпания. Она привела в пример картофель фри, жареную курицу, выпечку и белый хлеб. Кроме того, влияет и сладкое.

“Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие более сильную реакцию инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые при повышенном уровне могут способствовать появлению акне”, — объяснила специалист.

Для улучшения состояния кожи диетологи посоветовали есть яблоки, спаржу, лосось, ягоды и овсянку.

Диетолог Рейчел Файн отметила, что отсутствие графика питания, периоды голода и переедания также негативно влияют на кожу. Она добавила, что такой подход к еде ещё и увеличивает уровень стресса.