Доктор Комаровский дал советы по восстановлению после COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по восстановлению после COVID-19. В своём Instagram он рекомендовал тяжело переболевшим пациентам больше времени проводить на свежем воздухе и избегать посещения поликлиник.

По словам специалиста, универсального алгоритма обследования для людей, тяжело переболевших коронавирусом, не существует. Врач считает, что таким пациентам следует после выхода из инфекционной больницы на пару месяцев уехать за город, больше дышать свежим воздухом и постепенно увеличивать физические нагрузки.

“Лично я, если бы выписался из ковидного стационара, месяцок бы отдохнул, а потом бы сделал УЗИ с головы до ног и с ног до головы, обязательно кардиограмму, общий анализ крови”, — поделился Комаровский. Кроме того, отмечает врач, в таком случае он также следил бы за артериальным давлением.

Ко всему прочему Комаровский посоветовал избегать просмотра телевизора и новостей, а также посещения поликлиник — последняя рекомендация нужна для того, чтобы пациент защитился от новых заражений.