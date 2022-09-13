Долой пух и перья: как выбрать идеальную подушку

Качественный сон очень важен для здоровья человека. Когда мы спим, организм восстанавливается на эмоциональном, умственном и физическом уровне. Но для этого нужно соблюдать правила здорового сна: спать по 7-8 часов, ложиться и вставать в одно и то же время, хорошо проветривать комнату и не есть на ночь. А ещё — выбирать правильный матрас и подушку.

На страже здорового сна

Перины, стёганые матрасы и перьевые подушки уже устарели. Эти изделия не позволяют принять телу анатомически правильное положение во время сна, а ещё они могут стать домом для постельных (пылевых) клещей.

Лучше выбирать ортопедические матрасы и подушки. Они гипоаллергенны и выполнены из синтетических материалов, защищающих от паразитов, а специальные наполнители обеспечивают правильное положение тела ночью.

Конечно, такие изделия стоят дороже. И если вы пока не готовы покупать матрас, начните хотя бы с ортопедической подушки — её цена намного доступнее, а качество сна уже улучшится в разы.

Польза ортопедической подушки

Ортопедическая подушка обеспечивает естественное положение спины, шеи и плечевого пояса во время сна. Это помогает улучшить кровообращение и поступление кислорода к тканям головного мозга, снять мышечное напряжение, предотвратить заболевания позвоночника.

Такие подушки обычно делают из эргогеля, вязкоэластичного пенополиуретана, латекса и других материалов. Большинство из них обладают эффектом памяти: подушка прогибается только там, где соприкасается с телом, а оставшаяся часть остаётся упругой, поддерживая мышцы.

Изделие имеет особую анатомическую форму, обычно с двумя валиками разной высоты. Помимо этого, производители часто дополняют подушки новыми «фишками»: например, вырезом под плечо — для тех, кто любит спать на боку, или вырезом под лицо для профилактики морщин — так называемые «бьюти-подушки».

Есть изделия со вставками из специального геля, благодаря которому они остаются прохладными во время сна, изделия с нитями из бамбука или алоэ вера, с добавлением саше из лаванды, дополнительными вставками для изменения высоты и многие другие варианты.

Подбор ортопедической подушки — процесс индивидуальный. Нужно сделать замеры, попробовать разные уровни высоты и твёрдости/мягкости изделия. Не беспокойтесь — если вы придёте в сеть салонов здоровья «Сольвейг», консультанты помогут вам с выбором. Они сами всё измерят, покажут подходящие изделия, подробно расскажут о правилах использования и ухода. А при необходимости посоветуют и другие ортопедические товары — компрессионный трикотаж, бандажи, корсеты, корректоры осанки, реклинаторы, ортопедические стельки и другое.

Центр ортопедии «Сольвейг»

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ИП Мороз Татьяна Сергеевна