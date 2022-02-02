Доля заболевших COVID-19 детей от общего числа заражений составляет 21%

Отмечается значительный прирост числа заболевших коронавирусом детей, от общего количества больных их около 21%, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова передаёт РИА Новости.

“Отмечается значительный прирост числа заболевших детей. Особенно последнюю неделю. Более чем в 2,2 раза. Сегодня на лечении 21% от общего количества пациентов — это именно дети”, — сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава ведомства отметил, что 97% лечатся амбулаторно, госпитализированы на текущий момент 9978 детей. По словам министра, именно госпитализация сегодня является “маркером” для распространения и тяжести течения.

“В ответ на такой прирост госпитализации мы с регионами увеличили количество коек для лечения детей практически в полтора раза. Сегодня для лечения детей развёрнуто 11 385 коек”, — сообщил Мурашко, подчеркнув, что среди госпитализированных возросло количество детей, находящихся в тяжёлом состоянии.