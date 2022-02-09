Доставку коронавирусных больных до Диагностического центра организовали в Барнауле
Камеры, установленные в бокс-фильтрах, позволяют отследить, где находится большое скопление пациентов, чтобы отправить туда помощь
В Барнауле появилась доставка коронавирусных больных из загруженных поликлиник города до ковидной поликлиники в Диагностическом центре Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.
7 февраля в учреждение привезли пациентов из первой и четырнадцатой поликлиник. Автобус для этих целей предоставил краевой онкологический диспансер. Отмечается, что проезд для горожан бесплатный.
Замглавы Минздрава Наталья Белоцкая пояснила, что развести потоки пациентов помогли камеры, установленные в бокс-фильтре. Специалисты могут понять, где посетителей больше всего, чтобы направить туда автобус.
В ведомстве добавили, что сейчас в Алтайском крае открыта предварительная запись на приём к врачу, которая доступна даже через WhatsApp. Использование этой функции позволит избежать очередей.