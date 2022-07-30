Эксперт рассказал, что привело к росту заболеваемости коронавирусом в России

Научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что сезон отпусков сильно влияет на заболеваемость коронавирусом в России. Его слова передает «МК».

Зверев отметил, что несмотря на то, что сейчас россияне массово не выезжают за границу, внутри страны также продолжает «курсировать» вирус. Внутренние переезды людей влияют на дальнейшее распространение вируса.

Зверев добавил, что Москва и Санкт-Петербург являются транзитными городами, через которые проходит большой поток людей.

Пик заболеваемости, по мнению специалиста, придется на осень, когда люди массово вернутся из отпусков.