Эксперт рассказал, кто чаще всего заражает детей коронавирусом

Дети чаще всего заражаются коронавирусом в кругу семьи. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По словам специалиста, сейчас заболеваемость коронавирусом среди несовершеннолетних серьёзно выросла, а заражаются они чаще всего в кругу семьи от взрослых. Болеют дети всех возрастов, однако заметнее всего болезнь отражается на малышах до двух лет.

Эксперт отметила, что детский организм ещё незнаком с сезонными вирусами, поэтому особенно чувствителен к проявлениям болезни.

Пшеничная добавила, что вирус у детей опускается в нижние отделы лёгких, что сопровождается одышкой, кашлем и цианозом носогубного треугольника.