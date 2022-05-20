Эксперт рассказал, в каком случае могут вновь ужесточить ковидные ограничения
Сейчас, по словам специалиста, коронавирус стал напоминать сезонные заболевания, но смертность от него вновь может начать расти
Кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал о том, какие особенности коронавирус имеет сейчас, а также о том, в каком случае ковидные ограничения могут ужесточить. Его слова передаёт радио Sputnik.
Специалист отметил, что россияне продолжают заражаться коронавирусом, но сейчас заболевание имеет больше признаков сезонного. Сходство заключается как в способе распространения, так и в течении болезни.
По словам Хухрева, большая часть случаев инфицирования COVID-19 в России связана с «омикрон"-штаммом, а те, кто заражаются, обычно выздоравливают за пять дней.
Врач добавил, что сейчас смертность от коронавируса в России очень низкая, но если этот показатель будет расти, то нужно будет проводить новые исследования и возвращать ограничительные меры.