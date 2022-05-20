Эксперт рассказал, в каком случае могут вновь ужесточить ковидные ограничения

Кандидат медицинских наук Алексей Хухрев рассказал о том, какие особенности коронавирус имеет сейчас, а также о том, в каком случае ковидные ограничения могут ужесточить. Его слова передаёт радио Sputnik.

Специалист отметил, что россияне продолжают заражаться коронавирусом, но сейчас заболевание имеет больше признаков сезонного. Сходство заключается как в способе распространения, так и в течении болезни.

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По словам Хухрева, большая часть случаев инфицирования COVID-19 в России связана с «омикрон"-штаммом, а те, кто заражаются, обычно выздоравливают за пять дней.

Врач добавил, что сейчас смертность от коронавируса в России очень низкая, но если этот показатель будет расти, то нужно будет проводить новые исследования и возвращать ограничительные меры.