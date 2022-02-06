Эксперты назвали обманчивый симптом "омикрона"

Несмотря на то, что во время вспышки “омикрон”-штамма коронавируса люди стали чаще жаловаться на расстройство желудка, этот недуг является обманчивым симптомом и в действительности не связан с коронавирусом. Такой вывод сделали британские учёные из организации Zoe COVID Symptom Study.

По словам специалистов, увеличение жалоб наблюдалось с середины декабря 2021 года по конец января 2022 года. При этом выяснилось, что резкий рост числа людей, сообщивших о проблемах с ЖКТ, не связан с новым штаммом COVID-19.

По словам экспертов, зимой часто наблюдается рост пациентов с расстройством желудка. Авторы материала рекомендовали мыть руки до и во время приготовления пищи, соблюдать гигиену в общественных местах и придерживаться принципов здорового питания, чтобы избежать кишечных инфекций.