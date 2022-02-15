Эпидемиолог объяснил, как связаны скачки в ковидной статистике и дни тестирования

Коронавирусная статистика в России выглядит скачкообразно — в один день количество случаев может уменьшиться, на следующий — увеличиться. Это связано с географией распространения вируса и днями тестирования, заявил радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.

По словам Покровского, подъёмы заболеваемости случаются в середине недели. Это связано с тем, что в выходные дни многие не идут обследоваться. Поэтому в среду-четверг приходят тесты, сделанные в понедельник и вторник, а не в субботу и воскресенье. Из-за этого напрашивается вывод о всплесках заболеваемости.

“Создаётся впечатление, что имеются скачки заболеваемости, но они могут быть связаны с тем, что вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место, в первую очередь, влияние временного фактора и большой территории Российской Федерации. Сначала мы видели сильный подъём заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России ещё продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление”, — рассказал учёный.

Эпидемиолог говорит, что рост заболеваемости в конкретном городе обычно сохраняется одну-две недели, а потом идёт на спад.

Ранее в Москве начались испытания назальной вакцины от коронавируса. Препарат идентичен по составу со “Спутником V”, который предназначен для внутримышечного введения. Всего в клинических исследованиях примут участие 600 человек.