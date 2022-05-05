Эпидемиолог заявил, что в России пока не выявили новых штаммов коронавируса

За последнее время в России не выявили новых вариантов COVID-19, сообщил в беседе с РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов.

По его словам, в стране преобладает «стелс-омикрон», на долю которого приходится свыше 90% от всех случаев заражения.

Специалисты при этом внимательно следят за новыми вариантами «омикрона» BA.4 и BA.5, которые выявляют в ЮАР, Европе и США. Так, по данным Хафизова, в ЮАР число инфицированных за последнее время возросло в три раза, но число госпитализаций остаётся низким.

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Здоровье Иммунолог заявил о скрытой волне ковида в России

С начала пандемии в России выявили 18,2 млн случаев коронавируса, 17,5 млн человек из этого числа выздоровели, 376,4 тыс. пациентов скончались.

Ранее в Минздраве России предупредили о возможном приросте числа заражённых в конце мая — июне из-за снижения уровня коллективного иммунитета в стране.