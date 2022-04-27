Еще 113 человек заболели ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 113 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 266 197 человек. Выбыли из этого числа — 264 772 пациента.

Лечатся от инфекции сейчас 1425 заболевших. При этом в тяжёлом состоянии находятся 93 заражённых, из них 37 — на ИВЛ.

Всего краевой Минздрав развернул 572 койки, из них 182 — в резерве.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал о двух возможных вариантах дальнейшего развития коронавируса.

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