Ещё 139 человек заболели ковидом в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 139 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 265 184 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выздоровели за весь период 253 625 пациентов, в том числе 156 — за последние сутки.

Скончалось ещё трое заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 151 летальный случай.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 116 человек, из них 45 — на ИВЛ. В резерве — 223 койки.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае ещё не выявили новый штамм коронавируса «стелс-омикрон».