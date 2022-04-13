Ещё 170 случаев COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 172 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии выросло до 264 264 человек, сообщает оперштаб.

Выздоровели за весь период 250 229 пациентов, в том числе 631 — за последние сутки.

Скончались ещё семь заражённых. Всего в регионе зарегистрировали 10 118 летальных случаев.

В тяжёлом состоянии сейчас находятся 120 человек, из них 47 — на ИВЛ. В ковидных госпиталях края свободны 233 койки.