Еще 273 случая заболевания COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 273 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших в регионе достигло 262 130 человек.

Выздоровели 245 645 человек (+477). Умерли 10 014 человек (+14, восемь из них от COVID-19)

По состоянию на 2 апреля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 757 человек.

Кроме этого, 75 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.