Ещё 742 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 742 случая коронавируса, госпитализированы 65 человек, сообщает оперштаб.

Скончались в регионе ещё двое заражённых. Из больниц при этом выписали 967 пациентов.

В целом по стране на сегодня зарегистрировали ещё 56 126 случаев ковида и 99 смертей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением COVID-19 управляемая.