Ещё 742 случая COVID-19 выявили в Алтайском крае
За минувшие сутки зарегистрировали два летальных исхода
15 сентября 2022, 16:01, Никита Черников
В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили 742 случая коронавируса, госпитализированы 65 человек, сообщает оперштаб.
Скончались в регионе ещё двое заражённых. Из больниц при этом выписали 967 пациентов.
В целом по стране на сегодня зарегистрировали ещё 56 126 случаев ковида и 99 смертей.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением COVID-19 управляемая.
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