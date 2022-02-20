Еще более 170 тысяч человек заразились COVID-19 в России

За минувшие сутки в России были госпитализированы 10 372 пациента, заболевших COVID-19, подтверждено 170 699 новых случаев. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 20 февраля. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 15 370 419.

Наибольшее число заразившихся отмечается в Санкт-Петербурге (16 599), Красноярском крае (6703) и Москве (6388).

Выздоровели и выписались за последние сутки 147 296 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 12 365 238 россиян с COVID-19.

Подтверждено 745 летальных исходов, всего умерло 345 500 человек.