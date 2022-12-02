Болезнь, но не приговор. Где помогут решить проблемы алкогольной зависимости

Алкоголизмом страдают около 3 миллионов человек в стране. Но наркологи считают эту цифру заниженной, так как до врачей доходит лишь малая часть людей, которым нужно лечение. При этом проблема тяги к спиртному касается не только самого больного: его близкие люди становятся созависимыми и страдают не меньше, чем сам алкоголик.

Впрочем, проблема алкоголизма уже хорошо изучена, и лечение этого недуга вышло на более совершенный уровень. И лучше как можно раньше начинать лечение алкоголизма в клинике.

Возможные последствия алкоголизма

Одна из основных проблем человека, который попал в зависимость от алкоголя, — это отвержение. От него отворачиваются родные люди, друзья, работодатели. Одиночество негативно влияет на психику и усугубляет зависимость.

В процессе развития алкоголизма человек, который подвержен недугу, может принести серьёзные проблемы себе и своей семье. У него развиваются хронические заболевания ЖКТ, нервной и сердечно-сосудистой системы. Со временем алкоголик, которого оставили без внимания, может приобщиться к криминалу или закончить свою жизнь в тяжких болезнях.

Комплексная помощь алкоголику

Чтобы помочь человеку, необходимо оказать ему комплексную помощь: медицинскую, психологическую, социальную. При этом нужно одновременно работать с родственниками больного — это один из важнейших этапов для выхода в стойку ремиссию.

Что должны знать родственники алкоголика?

Никто не застрахован от того, чтобы стать зависимым от алкоголя или наркотиков. Поэтому нужно быть внимательными к своим близким, чтобы заметить признаки аддикции на раннем этапе.

Важно понять, что алкоголизм не просто порок, который осуждается в обществе, а болезнь, от которой сложно избавиться самостоятельно, и необходима помощь компетентных специалистов.

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