Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле отмечает 10-летний юбилей

25 мая Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования города Барнаула отмечает свой день рождения — 10 лет со дня открытия. За эти годы высокотехнологичную помощь от лучших врачей получили десятки тысяч пациентов. Некоторым из них грозила инвалидность, но врачи сумели вернуть их к нормальной жизни. В Центр приезжают пациенты из разных регионов России. Поэтому, поздравляя сотрудников с праздником, главный врач учреждения Владимир Пелеганчук подчёркивает: главная ценность — это люди, которые помогают пациентам встать на ноги.

«Более чем для 500 наших сотрудников 10 лет — знаковый юбилей, — отмечает Владимир Пелеганчук. — Сегодня мы можем говорить о десятках тысяч высокотехнологичных операций, проведённых в Федеральном центре. В год лечение получают до 9000 пациентов, 8500 операций проводятся жителям Российской Федерации. Главная ценность Центра — наши сотрудники. Это врачи, средний и младший медперсонал, инженеры, которые обеспечивают работу сложной медицинской техники».

На торжества, посвящённые юбилею организации, ждут гостей из Минздрава Российской Федерации, правительства Алтайского края, АКЗС. Будут также присутствовать представители городской, районной власти, коллеги из других федеральных центров и лечебных учреждений края.

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Кроме того, в рамках 10-летия Центра 26-27 мая пройдёт VI съезд травматологов-ортопедов СФО. Участники приедут из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Кургана, Смоленска, Новокузнецка, Омска, Ярославля и других городов. В работе секций примут участие заведующие отделениями и врачи травматологи-ортопеды Федерального центра.

Помимо теоретической части, пройдут практические мастер-классы.

Сессии с участием травматологов-ортопедов, вертебрологов, представителей Минздрава России состоятся в конференц-залах ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования», КГБУЗ «Краевая клиническая больница», КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр «Дар», ООО «Клинический лечебно-реабилитационный центр «Территория здоровья».

По итогам мероприятия будет принята резолюция, которая в дальнейшем войдёт в резолюцию съезда травматологов-ортопедов РФ, который состоится в Москве в декабре 2022 года.