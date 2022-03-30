Фитнес по любви. Как регулярные тренировки помогают жить лучше

Раньше фитнесом занимались больше для визуального результата: похудеть, набрать массу, «подсушиться». Но сейчас его философия трансформировалась. Любители здорового образа теперь стремятся не просто контролировать размеры талии и бицепса, а заботиться о себе и своём теле с точки зрения здоровья и самочувствия.

Чистить зубы, тренироваться

Многие тренеры сейчас говорят о том, что забота о теле должна стать частью повседневной рутины — как чистка зубов, например. Если мы хотим долго оставаться активными, молодыми и здоровыми, нужно регулярно тренироваться. При этом не обязательно изматывать себя, тягая железо, — в современных фитнес-клубах, таких как Body Club, для вас составят оптимальную программу, после которой энергия будет прибавляться, а не наоборот.

«Фитнес в Body Club — это фитнес не для спортсменов и профессионалов, а для каждой женщины, которая хочет не только выглядеть, но и чувствовать себя прекрасно. Конечно, это требует пересмотра многих привычек, но однозначно приведёт к новой системе мышления и осознанию новой себя. Немаловажный бонус, конечно, — отличное тело», — рассказывает Александра, тренер Body Club.

Любить себя через движение

Хорошая тренировка — это та, после которой вы чувствуете прилив сил — как моральных, так и физических, а жить и двигаться становится легче с каждым днём. Вы становитесь сильнее, и это помогает вам на практике: не только увеличивать вес на тренажёре, но и активно играть с ребёнком, носить сумку без боли в пояснице, лучше высыпаться. Для этого тренеры продумывают «умные» варианты занятий, совмещающие в себе комфортные силовые нагрузки, элементы пилатеса, йоги и лёгкую кардионагрузку.

Немаловажно, что полезные и приятные тренировки также отлично помогают «разгрузить» голову, а ещё — избавиться от накопившихся в теле мышечных зажимов и спазмов, часто возникающих из-за стресса.

«Современный фитнес вбирает в себя практики, нацеленные на тренировку не только тела, но и сознания. Сейчас как никогда важно обратить внимание на себя. Занятия с профессиональным тренером — оплот стабильности и способ сохранить не только физическое, но и ментальное здоровье. Не нужно стресс и тревогу „заедать“ или компенсировать спонтанными покупками — лучше сглаживать их приятной активностью, движением», — утверждает владелица барнаульских фитнес-клубов Body Club Марина Палагина.

Час, чтобы побыть с собой

По статистике фитнес-клубов Body Club, около 80% женщин раньше практиковали самостоятельные занятия. И всё-таки онлайн-тренировки не дают возможности переключиться так, как в зале, где на час весь мир остаётся за дверьми, и можно полностью посвятить время себе.

По словам клиентки клуба Ирины Ивановой, которая за три года нашла здесь много друзей, близких по духу, спорт — это источник энергии. «Для ресурсного состояния недостаточно с утра перед зеркалом станцевать „ламбаду“ или попросить у вселенной хорошего дня — нужно полноценно заниматься собой, дать себе возможность получить эту энергию», — уверена она.

Для всех желающих начать тренироваться в фитнес-клубах Body Club действуют специальные предложения:

— до 15 апреля месяц фитнеса в подарок при покупке абонемента на три месяца;

— все абонементы от трёх месяцев включают персональные тренировки с тренером-куратором один раз в два месяца для отслеживания динамики и достижения результата;

— первая бесплатная тренировка с тренером, чтобы прийти, всё протестировать и только потом начать тренироваться.

Просто напишите или позвоните администраторам Body Club, и вам подберут тренера и удобное время для занятий.

Фитнес-клубы Body Club

Адреса в Барнауле:

ул. Власихинская, 166, ТЦ «Заря», 3 этаж,

ул. Брестская, 18 / пр. Ленина, 75.

Тел. +7-913-225-35-54

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